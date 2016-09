Homem é preso por tentativa de homicídio no município de Tefé

Jalris Cabral de Freitas, 39, foi preso na última terça-feira (6), por tentativa de homicídio, no município de Tefé (a 523 quilômetros de Manaus).

De acordo com o delegado titular da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Tefé, Rodrigo Torres, o crime ocorreu na noite do dia 8 de maio deste ano, por volta das 23h, na comunidade Caiambé, no município.

A vítima, uma mulher de 51 anos, proprietária de uma mercearia no lugar, teria negado vender bebida alcoólica para Jalris.

Na ocasião, o autor desferiu três golpes de punhal na comerciante, que ao se defender foi atingida no braço e tórax.

Jalris foi preso em cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido no último dia 18 de agosto, juiz Ian Andrezzo Dutra, da 2ª Vara Criminal do município de Tefé.

“A equipe de investigação já estava no encalço de Jalris. Ele se apresentou na delegacia, na última terça-feira, para prestar esclarecimentos sobre este caso, momento em que cumprimos o mandado de prisão em nome dele”, concluiu Torres.

O infrator foi indiciado por tentativa de homicídio. Após a realização dos procedimentos cabíveis na delegacia, ele foi conduzido à Unidade Prisional de Tefé (UPT), onde irá permanecer à disposição da Justiça.

Com informações da assessoria