Homem é preso por tentativa de homicídio na Zona Norte

Cleynaldo Queiroz de Farias, 20, foi preso na manhã desta segunda-feira (19), por tentativa de homicídio contra Emerson Renny Fonseca Miranda, 21, no bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus. O crime ocorreu no dia 3 de julho deste ano, também no Santa Etelvina.

De acordo com o delegado titular do 26º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Raul Augusto Neto, o homem foi preso em cumprimento a mandado de prisão expedido no dia 2 de setembro deste ano, pela juíza do Plantão Criminal, Themis Catunda de Souza Lourenço.

“Cleynaldo e um comparsa, que já está preso, ameaçaram Emerson de morte e desferiram vários golpes de faca na vítima, que foi socorrida e sobreviveu à tentativa de homicídio. Cleynaldo já tem passagem pela polícia por homicídio e tráfico de drogas”, falou Raul Augusto Neto.

No dia do crime, a vítima foi socorrida e levada para o Hospital e Pronto-Socorro Delphina Rinaldi Abdel Aziz, onde passou alguns dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da unidade.

Cleynaldo foi indiciado por homicídio tentado e ameaça. Ao término dos procedimentos cabíveis no prédio da unidade policial, o jovem será conduzido à Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa, onde irá permanecer à disposição da Justiça.

