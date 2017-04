Homem é preso por tentativa de homicídio na Ponta Negra

Floriano da Sena Prestes, 31, preso, na madrugada deste domingo (2), na Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus. Ele é suspeito de matar um homem, nome não revelado, 22, após um desentendimento.

Segundo informações do aspirante Everton Lima, a equipe de policiais militares da 19ª Companhia Interativa Comunitária (19ª CICOM), viu a vítima, que estava com ferimentos nas mãos. Na ocasião, ele disse aos policiais que havia se desentendido com Floriano, que o golpeou várias vezes. A vítima para se defender colocou as mãos e sofreu vários cortes.

O homem ferido foi conduzido ao Pronto Socorro 28 de Agosto, por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Ainda conforme informações do aspirante, depois de patrulha, por volta das 4h30, o suspeito foi encontrado ainda com marcas de sangue na roupa. Ele informou aos policiais que deu fim na faca utilizada na tentativa de homicídio.

Floriano da Sena foi conduzido ao 19º Distrito Integrado de Polícia e vai responder por tentativa de homicídio.

Com informações da assessoria