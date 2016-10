Homem é preso por roubo de motocicleta na Cidade Nova

Diego Ferreira da Silva, 24, foi preso na manhã deste sábado (1º), por volta das 7h45, por envolvimento em roubo de uma motocicleta – que ocorreu no último dia 25 de setembro, no bairro Cidade Nova, Zona Norte.

O suspeito foi preso durante um patrulhamento de rotina realizado pela Polícia Militar (PM) na rua H, do conjunto Castanheiras, bairro Zumbi dos Palmares, Zona Leste.

Segundo informações de policiais militares da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Diego estava em posse de uma motocicleta, modelo Yamaha Factor, de cor vermelha e placa não divulgada pela polícia, estacionada próximo de um cruzamento, quando percebeu a presença dos policiais nas proximidades. Ele ligou o veículo rapidamente e tentou fugir em alta velocidade.

Ainda segundo os relatos, os policiais iniciaram uma perseguição ao veículo e conseguiram prender Diego, após ele cair com a motocicleta em uma curva da rua C, no mesmo bairro. Durante a abordagem, os policiais constataram que a moto possuía restrição de roubo.

O condutor recebeu voz de prisão e foi encaminhado para o 4º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e, posteriormente, para o 6º DIP, onde a ocorrência de roubo já estava registrada. Na delegacia, o homem foi autuado por roubo e, após os procedimentos policiais, será conduzido à Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa, bairro Centro, onde ficará à disposição da j ustiça.

A motocicleta apreendida, após receber vistoria, será entregue ao verdadeiro proprietário.

Por equipe EM TEMPO Online