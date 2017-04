Homem é preso por roubar vários estabelecimentos nas Zonas Norte e Leste

Matheus de Souza Sá, 19, mais conhecido como ‘Macaquinho’, foi apresentado na manhã desta segunda-feira (17), no prédio do 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. Segundo a Polícia Civil, o indivíduo seria autor de, aproximadamente, nove roubos a estabelecimentos comerciais situados nas Zonas Norte e Leste da capital.

A prisão ocorreu último sábado (15), por volta das 9h, na casa onde ele morava, localizada na rua Beira Rio, loteamento Monte Sião, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste da capital, após três semanas de investigações.

Segundo o titular da 2ª Seccional Norte, delegado Fernando Bezerra, Matheus roubou uma loja de cosméticos ocorrido no dia 27 de março deste ano, no bairro Cidade de Deus, Zona Norte. Ele também assaltou uma fábrica no Distrito Industrial no último dia 29 de março. Nesse mesmo dia, ele pegou uma arma de fogo pertencente a um investigador da Polícia Civil, lotado no 13º DIP.

“Ele não agia sozinho. Paulo Vitor Ferreira Santana, 21, foi preso no último dia 6 de abril, pela equipe do 13º DIP, por envolvimento no roubo ao policial civil. A partir dessas prisões passamos a considerar este caso elucidado”, declarou o delegado.

Durante o depoimento, Matheus confessou a autoria dos crimes e informou que não planejava as ações. Ele argumentou que via oportunidade nas situações e aproveitava para cometer os roubos. Ele não reagiu à prisão. Durante revista foram encontrados com ele cerca de 30 gramas de maconha. Na ocasião, confessou que seria para uso próprio.

Matheus foi indiciado por roubo, e ao término dos procedimentos cabíveis no 13º DIP, ele será levado para o Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde irá permanecer à disposição da Justiça.

Com informações da assessoria