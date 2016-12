Homem é preso por roubar loja na Cidade Nova

Alessandro Deoclécio Paz, 28, foi preso na manhã desta segunda-feira (12), nas proximidades da residência dele, situada na rua Periquito, bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus. O infrator está envolvido em um assalto realizado no dia 21 de outubro, a uma loja de confecção infantil localizada na avenida Noel Nutels, no bairro Cidade Nova, também na Zona Norte.

De acordo com o delegado titular do 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Jeff David Mac Donald, na ocasião do crime, a vítima, que é o dono do estabelecimento comercial, informou que um grupo formado por quatro pessoas roubou o local e, como consequência, teve um prejuízo avaliado em R$ 30 mil.

Segundo Mac Donald, Alessandro foi identificado por meio câmeras de segurança da loja. O infrator teria ido ao estabelecimento um dia antes do crime, a bordo de uma motocicleta modelo Fazer, de cor branca e placa NON-0441. Na oportunidade, ele observou a movimentação na área e compartilhou as informações com os comparsas. Após a identificação, o delegado fez pedido de prisão preventiva em nome do infrator.

Alessandro foi indiciado por roubo majorado e associação criminosa. Após os procedimentos na unidade policial, ele será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde irá permanecer à disposição da Justiça.

