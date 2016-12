Homem é preso por roubar e agredir mulher em Maués

Jonata Ramos Gonçalves, 28, foi preso na manhã desta segunda-feira (26), suspeito de roubar e agredir uma mulher, que teve o nome não revelado, no município de Maués (a 276 KM de Manaus).

Segundo informações da 10ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), o indivíduo invadiu a residência da vítima, agrediu a mulher com socos no rosto e tentou batê-la com uma chave de fenda na cabeça.

Depois da agressão e de ter roubado dinheiro, Jonata se escondeu em uma oficina que fica situada na parte de baixo da residência da vítima.

A mulher foi levada ao pronto socorro da cidade para atendimentos médicos.

Após a abordagem policial, o sujeito foi conduzido ao 48º Distrito Integrado de Polícia (DIP), para as providências necessárias.

