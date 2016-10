Homem é preso por recrutar ‘mulas do tráfico’ em Manaus; cinco quilos de drogas foram apreendidos

Uma denúncia anônima terminou com a prisão de um homem – que não teve a identidade revelada – na tarde desta sexta-feira (7) com cerca de cinco quilos de maconha prensada em um apartamento do condomínio residencial Allegro, localizado na avenida Torquato Tapajós, bairro Novo Israel, na Zona Norte. Segundo a polícia, ele é o responsável por recrutar ‘mulas’ que levam drogas, supostamente da facção criminosa ‘Família do Norte’ (FDN), para outros estados do país.

De acordo com policiais militares da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam), o denunciante informou que o homem – que trabalha em uma clínica – era o responsável por receber e distribuir a droga da organização criminosa. Os PM’s foram até o local de trabalho do suspeito – situado na avenida Grande Circular, nas proximidades da Bola do Produtor, na Zona Leste da cidade, e encontram com ele cerca de 30 gramas do entorpecente.

Ao fazer uma vistoria no aparelho celular, os policiais encontraram diversas conversas que comprovavam a sua participação no esquema criminoso. Ao ser questionado, ele confirmou e indicou o local aonde escondia o material irregular. Os policiais foram até o apartamento e encontraram os tabletes de maconha no quarto do suspeito. Ele também confessou que recruta pessoas para o transporte drogas para outros estados.

Os policiais da Rocam foram informados que ainda nesta tarde, uma das ‘mulas’ – que seria um homem – embarcaria para João Pessoa, na Paraíba, com sete quilos de drogas. Eles foram até o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, na Zona Oeste, mas o passageiro já havia saído de Manaus. A Polícia Federal paraibana foi acionada e deve prender o suspeito assim que chegar ao Aeroporto Internacional Presidente Castro Pinto.

Ainda segundo os policiais, o suspeito confessou que cada mula recebia cerca de R$ 1 mil por cada quilo de droga transportado. A droga vinha de Mato Grosso e seguia para os outros estados. Ele foi levado para a sede do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc). Após ser autuado, em flagrante, pelo crime de tráfico de drogas, ele será encaminhado à cadeia pública, no Centro.

Portal EM TEMPO