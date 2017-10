Homem é preso por matar padrasto a pauladas na Colônia Terra Nova; crime ocorreu em março

Suspeito de matar a pauladas o padrasto, João Lennon Vieira, de 27 anos, foi preso na tarde desta quarta-feira (18) por equipes da Delegacia Especializada de Homicídio e Sequestro (DEHS). De acordo com a polícia, o crime ocorreu em março deste ano, no bairro Colônia Terra Nova, na Zona Norte. O suspeito foi flagrado por uma câmera de segurança de uma casa próximo ao local cometendo o crime.

De acordo com uma fonte do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), José Edivaldo foi brutalmente agredido a pauladas por mais de cinco pessoas, incluindo o enteado. A vítima morava com a mãe do suspeito, Luiza Leite de Moraes, na Travessa 7 de Setembro.

Leia também: Integrantes de quadrilha especializada em transporte de drogas por aeroportos são presos em Manaus

Segundo a DEHS, o padrasto de João teria esfaqueado a mulher após uma discussão do casal. Em seguida, o suspeito do crime perseguiu o padrasto e o assassinou.

João Lennon Vieira foi preso e levado à sede da DEHS. Ele deve ser apresentado em coletiva de imprensa, na manhã desta quinta-feira (19), por volta das 10h.

Nícolas Daniel Marreco

EM TEMPO

Leia mais

Chefia da FDN recebia ordens de dentro da prisão, aponta Polícia Civil

Quem protege o inocente? O drama dos homens presos injustamente no Amazonas

Autônomo é assassinado com dois tiros na cabeça na Cidade Nova