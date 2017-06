Homem é preso por matar, esquartejar e guardar corpo de mulher em geladeira

Um homem, identificado como Firmo Farias Sampaio, de 33 anos, foi preso em flagrante, na madrugada desta quinta-feira (8), por matar e esquartejar uma mulher – que até o momento não foi identificada. O corpo foi encontrado em sacos plásticos , dentro da geladeira, no quarto de uma quitinete onde o suspeito morava, situada na rua Diagonal, bairro Betânia, Zona Sul de Manaus.

De acordo com o delegado plantonista do 1oº Distrito Integrado de Polícia (DIP), Gustavo Sotero, o crime foi descoberto após o suspeito fazer uma ligação para a mãe e contar que havia escondido o corpo.

“Ele estava desorientado, aparentemente drogado, chamou a mãe e só disse que estava muito arrependido e pediu que ela olhasse na geladeira. Em depoimento, a mãe contou que quando abriu a geladeira chegou a ver a ponta de um dos pés do corpo, ficou nervosa e pediu para ir embora”, informou o delegado.

Ainda de acordo com o delegado, após sair do quitinete, o suspeito foi deixar a mãe na casa da avó. No local, a mãe dele acionou a polícia. Firmo foi detido por policiais militares da 7a Companhia Interativa Comunitária (Cicom), nas proximidades da quadra da Escola de Samba Reino Unido da Liberdade.

“A mãe do suspeito informou que desconhecia se o filho estava mantendo algum relacionamento ultimamente e que família não conhecia a mulher. O suspeito também preferiu ficar em silêncio e não contou a motivação e nem quem seria a vítima”, disse Sotero.

Firmo seria adepto da magia negra e possuía o Livro dos Mortos, que possui feitiços, magias e rituais do Antigo Egito.

O corpo foi encontrado sem a cabeça e os braços e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). Firmo foi autuado por homicídio e ocultação de cadáver e encaminhado para o 1o DIP e deve ser levado para audiência de custódia.

Daniel Landazuri

EM TEMPO