Homem é preso por matar autônomo e ferir mulher após ser denunciado

Manoel Rodrigo Brás, 23, reconhecido como autor dos disparos de arma de fogo que ocasionaram a morte de Jairo dos Reis Nascimento e deixaram gravemente ferida a companheira dele, Auzenira Nunes Celes, 36, foi preso por policiais civis da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Tabatinga (distante 1.108 mil km de Manaus), nesta segunda-feira (6).

De acordo com a delegada titular da unidade policial, Wagna Silva Costa, no dia 28 de fevereiro deste ano, Jairo e a esposa estavam na casa onde moravam, localizada na Rua José Ipuchima, bairro Vila Verde, na mesma cidade, quando dois homens invadiram a residência e efetuaram disparos contra eles.

Jairo tinha 32 anos e morreu no local. Auzenira foi atingida com dois tiros na cabeça e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) daquele município. Em seguida, ela foi transferida para a capital, onde segue internada em estado grave. A vítima permanece inconsciente.

“Logo após o fato, nós começamos as investigações para capturar Manoel, que foi reconhecido pela filha do casal, uma criança de nove anos que estava no local do crime. Conforme a testemunha, o infrator costumava frequentar a residência deles. Apuramos que o delito teria sido motivado por conta de uma denúncia feita pelas vítimas, dias antes do atentado, informando o tráfico de drogas no local. O outro homem envolvido na ação criminosa ainda não foi identificado”, explicou a delegada.

Manoel foi preso na Rua Tiradentes, bairro Tancredo Neves, quando estava chegando na casa onde morava.

“Ao ver os policiais, ele ainda tentou fugir. Durante revista encontramos em posse do infrator uma arma de fogo, calibre 38, com numeração raspada e seis munições intactas. Acreditamos que a arma tenha sido utilizada no crime. Manoel já foi preso outras vezes por roubo e tráfico de drogas”, ressaltou Wagna Costa.

O jovem foi indiciado por homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Após os procedimentos cabíveis na delegacia, ele será encaminhado à Unidade Prisional de Tabatinga (UPT), onde irá permanecer à disposição da Justiça.

