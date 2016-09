Homem é preso por estuprar e matar garota de programa em Tefé

Eduardo Lopes Carvalho, 22, foi preso na tarde desta quinta-feira (29), pelo estupro seguido de morte da garota de programa Marcela do Carmo Neves, 35. O crime aconteceu em uma pousada localizada na rua Raimundo Pires, na Vila Buriti, em Tefé (a 523 quilômetros de Manaus).

Segundo o delegado titular da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) do município, Rodrigo Torres, na noite anterior ao delito, por volta das 22h, Eduardo teria se encontrado com a vítima em uma pousada, onde manteriam relações sexuais. No quarto, em um determinado momento, Marcela teria voltado atrás da decisão e, por conta disso, o infrator teria começado a agredi-la.

“O infrator passou a asfixiá-la com as mãos e, em seguida, estuprou a mulher. Eduardo estrangulou Marcela com a alça da bolsa dela e utilizando o sutiã que a mulher usava. Após a prática criminosa, o jovem deixou o local normalmente, por volta das 2h, e seguiu para a casa onde morava. O corpo da mulher foi encontrado no quarto por funcionários da pousada. Eles acionaram a equipe da DIP de Tefé e revelaram as características físicas e roupas do acompanhante da garota de programa”, explicou Torres.

A autoridade policial afirmou que durante as investigações a equipe da DIP de Tefé conseguiu, por volta das 19h, interceptar o infrator em uma feira, onde ele trabalhava. Ao longo de depoimento na delegacia o jovem confessou a autoria do crime.

Eduardo foi autuado em flagrante por estupro e homicídio triplamente qualificado. Após a realização dos procedimentos cabíveis ele será conduzido à Unidade Prisional de Tefé (UPT), onde irá permanecer à disposição da Justiça.

Com informações da assessoria