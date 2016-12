Homem é preso por estuprar e maltratar enteados

Um homem de 28 anos foi preso na terça-feira (27), às 11h30, na Feira da Panair, localizada no bairro Educandos, Zona Sul de Manaus, por estupro de vulnerável e maus-tratos. Os crimes foram cometidos contra três meninas e um menino, com idades entre três e nove anos, enteados dele. Segundo as vítimas, isso acontece há aproximadamente um ano.

De acordo com a delegada titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), Juliana Tuma, as investigações iniciaram em dezembro de 2015, após os avós paternos das crianças denunciarem as ações cometidas pelo padrasto das vítimas.

“A partir de então iniciamos as diligências. Durante oitivas realizadas em fevereiro deste ano, a mãe deles, uma mulher de 32 anos, disse que estava separada do companheiro e que tinha conhecimento dos maus-tratos, porém desconhecia os abusos sexuais. Na época, argumentou que manteve um relacionamento com o autor dos crimes durante um ano e quatro meses”, explicou Tuma.

A titular da Depca ressaltou, ainda, que as quatro crianças foram ouvidas e todas relataram ter sido vítimas de práticas sexuais e que eram constantemente ameadas de agressões caso não cedessem às vontades do infrator. “Todas apresentaram relatos bem consistentes. Os laudos confirmaram os estupros”, relatou a delegada.

Uma das vítimas, uma menina de seis anos, morreu no Hospital e Pronto-Socorro da Criança da Zona Leste no dia 17 de janeiro deste ano, em função de hemorragia interna, por conta de uma queda no momento em que brincava em casa, no conjunto Amazonino Mendes, bairro Novo Aleixo, Zona Norte da cidade.

Juliana Tuma afirmou que o padrasto das crianças foi indiciado em março deste ano por estupro de vulnerável e maus-tratos, mas na época negou todas as acusações.

As crianças estão sob a guarda dos avós paternos e foi arbitrada medida judicial estipulando ao infrator uma distância de 300 metros dos enteados. O homem será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde irá permanecer à disposição da Justiça.

Com informações da assessoria