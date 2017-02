Homem é preso por estuprar, agredir e engravidar filha de 15 anos

Um ajudante de pedreiro de 31 anos foi preso na manhã de hoje, suspeito de estuprar, agredir e engravidar a filha de 15 anos. A prisão ocorreu no bairro Petrópolis, Zona Sul. De acordo com as investigações, a vítima está grávida de 5 meses do próprio pai e sofre abusos desde quando tinha 12 anos.

Em depoimento, o acusado alegou ser usuário de pasta base de cocaína e diz ter medo de morrer na cadeia. “Eu sei que isso é errado. Mas ela se oferecia para mim e eu a levava para o quarto. Estou arrependido”, alegou.

A titular da Delegacia Especializada de Proteção a Criança e ao Adolescente (Depca), Juliana Tuma, disse que a denúncia partiu do Conselho tutelar da Zona Sul, informando que a menina vinha sendo estuprada pelo pai há anos. Os policiais começaram uma investigação e solicitaram o mandado de prisão do ajudante de pedreiro.

“Eu solicitei o apoio do delegado Bruno Hitotuzi do 3º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e fomos até a casa da menina. Quando chegamos ao local, o pai chegou a negar que a menina estava em casa por ter medo que víssemos a barriga dela”, contou a delegada.

De acordo com os investigadores, a primeiro momento a menina negou os estupros com medo da reação do agressor, mas depois acabou contando sobre os abusos aos policiais”, relatou.

O suspeito foi autuado pelo crime de estupro de vulnerável e levado ao CDPM.

Ana Sena

EM TEMPO