Homem é preso por espancar companheira grávida na Zona Leste

Por volta de 3h desta sexta-feira (11), Abrahão Moreno Araújo Neto, 24, foi preso em flagrante por espancar a companheira que está gestante, na rua Malvarisco, na segunda etapa do loteamento João Paulo, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste.

Conforme afirmou o delegado titular do 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), Cristiano Castilho, policiais militares 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) realizaram abordagem após denúncia via rádio de que um homem havia lesionado sua companheira durante uma discussão. No local, policiais encontraram a vítima trancada em um cômodo da residência com graves lesões nos olhos.

O homem foi preso em flagrante pelo crime de lesão corporal e encaminhado ao Centro de Detenção Provisório Masculino (CDPM), onde irá permanecer à disposição da justiça.

Luis Oliveira

Jornal EM TEMPO