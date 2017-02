Homem é preso por agredir mulher e sogra em Eirunepé

A 1ª Companhia Independente de Polícia, no município de Eirunepé (distante 1.160 km de Manaus), deteve em flagrante Samuel Gomes da Silva, 22, suspeito de comercializar entorpecente e praticar violência doméstica contra a companheira e a sogra.

De acordo com os policiais militares, que efetuaram a prisão, na noite deste domingo (19), foi informado via 190 que o suspeito estava agredindo sua esposa e sua sogra, em uma casa localizada no bairro de Nossa Senhora de Fátima. Quando os pms chegaram ao local, Samuel havia se escondido na casa de sua mãe, localizada nas proximidades do local do crime.

Segundo a Polícia Militar, a guarnição já possuía informações de que Samuel e seu cunhado, conhecido como “Bizuga”, estariam traficando drogas no município. Os entorpecentes eram guardados na casa da mãe do suspeito.

Depois da prisão de Samuel por agredir as vítimas, os policiais militares questionaram o infrator sobre a droga pertencente a “Bizuga”, que havia sido preso na última quinta-feira (16). Após ser pressionado, Samuel confessou onde guardava as drogas, mas negou que participava da venda ilegal. Um pequeno pote plástico, contendo 50 tabletes de cor escura, supostamente skank, foi apreendido.

O entorpecente e o suspeito foram apresentados na 7ª Delegacia Interativa de Eirunepé – DIE.

Rota do tráfico

As polícias Militar e Civil em Eirunepé estão atentas a entrada de drogas no município pela rota ‘Feijó/AC – Envira/AM’, por meio fluvial e aéreo. De acordo com major Pedro Moreira, o mais comum nas apreensões de drogas na cidade é encontrar pasta base de cocaína comercializadas pelos traficantes em trouxinhas ou porções. Outra rota utilizada é por via fluvial e aérea na rota Cruzeiro do Sul/AC – Ipixuna/AM ou Envira/AM – Eirunepé/AM.

Com informações da assessoria