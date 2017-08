Homem é preso por adulteração de veículos roubados na Zona Norte

O homem será levado para audiência de custódia – Divulgação

Jecirley Cerron dos Santos, de 25 anos, conhecido como “Coelho”, foi preso em flagrante, nesta terça-feira (22), por adulteração de sinais de veículos automotores, roubo e posse de munição de uso restrito. Ele foi localizado em uma residência, situada na invasão Francisca Mendes, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

De acordo com informações de policiais civis da equipe “Coiote” do 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), as investigações tiveram início após denúncias anônimas informando que Jecirley teria motocicletas roubadas em sua residência e que ele realizaria a adulteração dos chassis para posteriormente vender como se os objetos fossem lícitos.

Ao chegar no local indicado na denúncia, Jecirley foi visto realizando a adulteração de sinais identificadores, sendo que as duas motocicletas estavam com restrições de roubos – uma do dia 14 e outra do dia 18, ambas neste mês de agosto.

Durante as buscas na residência, foram encontrados ferramentas e acessórios que auxiliam na prática de adulteração de chassi, além de quatro munições .40 de uso restrito.

Jecirley responde por tráfico de drogas e porte de arma no município de Tabatinga, crimes cometidos nos anos de 2012 e 2014. Ele será encaminhado para audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch Reis, bairro São Francisco, Zona Sul de Manaus.

