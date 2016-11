Homem é preso no Manoa por furtos a escolas e UBS na Zona Norte de Manaus

O morador de rua de Isaias Ramos de Souza, 22, foi preso na manhã desta sexta-feira (4), por furtar eletroeletrônicos de duas escolas e uma Unidade Básica de Saúde (UBS) situadas no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. A prisão ocorreu por volta de 7h, em via pública, no conjunto Manoa, mesma zona.

Segundo o delegado Henrique Brasil, coordenador do projeto ‘Caravana da Cidadania nas Escolas e Comunidades’, com o Isaias foi apreendido o material furtado, além de uma quantidade de drogas.

“O Isaías já tinha sido detido por suspeita de envolvimento no sumiço da menina Chyntia, foi ouvido e liberado, pois não tinham provas que o incriminassem. Ele então ficou chateado e resolveu se vingar, passando a roubar escolas. Ele entrou na UBS Armando Mendes. Na escola municipal Alexandrina Rodrigues e na escola municipal Nilton Lins”, disse a autoridade policial.

O delgado acrescentou que, nesses lugares, além de roubar, ele ainda escrevia no quadro da sala de aula que iria voltar e que era da facção criminosa ‘Família do Norte’ (FDN), mas a polícia descartou essa possibilidade.

“Ele já foi preso por tráfico de drogas em 2014 e alegou que a droga encontrada com ele seria apenas para uso”, disse o delgado.

Portal EM TEMPO

Colaborou Luis Henrique Oliveira