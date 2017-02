Homem é preso no João Lúcio, suspeito de cometer arrastão no Grande Vitória

Fernando Barroso Gomes, 21, foi detido na tarde desta terça-feira (7) no Hospital e Pronto Socorro Joao Lucio, na Zona Leste. O homem é suspeito de participar de arrastões no Grande Vitória.

Segundo policiais militares da 9 Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o suspeito trouxe um homem, ainda não identificado, baleado.

“Ele falou que o homem tinha sido baleado após reagir a um assalto. No momento, o homem está no centro cirúrgico”, disse um dos policiais.

De acordo com Fernando, ele estava passando em uma rua no Grande Vitória quando viu um homem caído no chão, pedindo ajuda.

“Eu já ia pegar uma lotação quando o vi, estirado, com o ombro sangrando. A gente pediu ajuda de um outro homem que passava em um carro e eles nos trouxe aqui para o hospital”, relatou.

De acordo com testemunhas, Fernando e o outro homem trouxeram a pessoa baleada em um palio Prata, de placa não identificada.

“Quando eles vieram deixar, Fernando ficou acompanhando o ferido e o outro foi logo embora. Depois o Fernando saiu correndo, mas a polícia o prendeu lá na frente”, disse uma das testemunhas.

O delegado da 30 Cicom, Mauro Soares, contou que três homens estavam realizando arrastões no Grande Vitória e veio ao hospital para averiguar a situação.

“Os homens estavam roubando no bairro. Vamos ver nas imagens das câmeras de segurança se há alguma pista do homem no Palio e conferir se o Fernando está envolvido ou não nesse crime”.

Manoela Moura

EM TEMPO