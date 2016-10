Homem é preso em Manaus e alega ciúmes da companheira que trocava mensagens por telefone com a vítima

Willian dos Santos Brito, 24, foi preso na manhã desta segunda-feira (17), em cumprimento a mandado de prisão pelo homicídio de Rafael Cerdeira da Rocha, ocorrido no dia 28 de julho deste ano, na Zona Norte de Manaus. A vítima tinha 29 anos.

De acordo com titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS),Ivo Martins, Willian foi preso por volta das 10h, na quitinete onde morava, situada na alameda Rio Negro, comunidade Rio Piorini, localizado no bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte da cidade, após o recebimento de denúncia anônima. Segundo Ivo Martins, o homicídio aconteceu em via pública, por volta das 20h30, na rua 89 do conjunto Francisca Mendes, bairro Cidade Nova e, desde então, a especializada acompanhava o caso.

“Willian teria visto uma troca de mensagens entre a companheira e Rafael. Em seguida o infrator foi tirar satisfação com a vítima. No decorrer da discussão o jovem pegou um pedaço de madeira e desferiu dois golpes na cabeça de Rafael. Em seguida empreendeu fuga do local, sem prestar qualquer tipo de auxílio a Rafael”, explicou o titular da DEHS.

O delegado disse que, ao ouvir testemunhas em torno do caso, foi informado que Willian teria fugido para o município de Humaitá, onde nasceu.

“Hoje, após o recebimento de denúncia anônima, tivemos conhecimento de que o infrator teria retornado para Manaus e estaria no endereço indicado. Imediatamente nos deslocamos ao local indicado e conseguimos lograr êxito na prisão do indivíduo”, disse Martins.

O delegado informou, ainda, que durante depoimento na unidade policial, Willian confessou a autoria do crime. Na ocasião, alegou que agiu motivado por ciúmes da esposa. Ele foi indiciado por homicídio. Ao término dos procedimentos cabíveis no prédio da especializada, o jovem será encaminhado à Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa, onde irá permanecer à disposição da Justiça.

Com informações da assessoria