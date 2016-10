Homem é preso em flagrante por estuprar as próprias filhas

Um pedreiro de 47 anos foi preso em flagrante por suspeita de envolvimento em crimes de estupro contra as próprias filhas. Os abusos aconteceram quando as vítimas ainda eram crianças e continuaram quando atingiram a vida adulta. O caso foi divulgado à imprensa na manhã desta terça-feira (11) durante coletiva de imprensa realizada pela Polícia Civil do Amazonas.

A denúncia foi feita na manhã desta segunda-feira (10) por uma das filhas do pedreiro, uma pedagoga de 25 anos, que na ocasião relatou a autoridade policial que tinha acabado de ser abusada sexualmente pelo pai e que o crime vinha acontecendo desde que ela tinha nove anos. Ainda de acordo com a vítima, outras duas irmãs dela e filhas do suspeito também foram violentadas durante a infância.

De acordo com a delegada titular da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM), Andrea Nascimento, o homem foi preso momentos após a prática do delito, por volta das 10h30, na residência onde ele mora com uma das vítimas, localizada no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste. A ação policial foi realizada pela equipe de policiais civis da especializada com o apoio do grupo Força Especial de Resgate e Assalto (Fera).

Ainda segundo a autoridade policial, outras duas filhas do pedreiro, uma de 29 anos e outra de 22 anos, compareceram à sede da delegacia e, em depoimento, afirmaram que também eram violentadas pelo pai desde a infância, porém saíram de casa quando completaram 18 anos.

A vítima mais recente dos abusos, na companhia das outras duas irmãs, informou que não teve coragem de denunciar antes o crime porque o pai fazia ameaças afirmando que caso ela relatasse algo a polícia, ele iria praticar estupros contra as outras duas irmãs dela, que são menores de idade.

Em depoimento, a pedagoga revelou que engravidou do pai quando tinha 15 anos e que ele fez com que ela abortasse o bebê. A outra filha de 29 anos também declarou que engravidou na mesma idade, e passou pela mesma situação.

Por fim, as vítimas declaram durante o depoimento que a mãe delas e ex-mulher do pedreiro presenciou os abusos quando as filhas ainda eram crianças, porém saiu de casa em 2007. O caso será encaminhado para a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), por conta dos abusos praticados quando as vítimas ainda eram menores de idade.

A mãe das vítimas, após sair de casa, casou novamente e construiu uma nova família, mas até o momento a polícia ainda não conseguiu localizá-la. Ela deverá ser intimada a prestar esclarecimentos a autoridade policial e, também, poderá responder na Justiça por ter omitido da polícia o crime praticado pelo marido.

O infrator recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de estupro e, posteriormente, será indiciado por estupro de vulnerável. Ele será encaminhado para a Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoal, no Centro de Manaus, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Isac Sharlon

Portal EM TEMPO