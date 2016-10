Homem é preso em flagrante após assalto no Centro de Manaus

Renato Fabrício Batista, 30, foi preso em flagrante na madrugada desta segunda-feira (17), por volta de 1h, após roubar celulares e dinheiro de pedestres na rua Joaquim Sarmento, bairro Centro, Zona Sul de Manaus.

O homem foi preso minutos após a pratica do delito na rua Saldanha Marinho, naquela região da cidade. De acordo com informações apuradas pela equipe da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o homem estava em atividades suspeitas na companhia de um comparsa, identificado como ‘Neguinho’, e quando notaram a presença de uma viatura policial empreenderam fuga.

Ainda de acordo com os policiais militares, na tentativa de fuga, Renato foi interceptado. Já o comparsa dele conseguiu fugir. Durante abordagem policial, os PMs apreenderam um simulacro de arma de fogo, a quantia de R$ 100 e dois celulares. Na ocasião, dois pedestres aproximaram-se da viatura e revelaram aos policiais que haviam sidos vítimas de assalto minutos antes.

Conduzidas até a sede do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), as vítimas reconheceram Renato como autor do roubo. Os pertences foram devolvidos aos donos e o infrator foi autuado por roubo. Ele será encaminhado para o Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde ficará à disposição da Justiça.

