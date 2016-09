Homem é preso em Beruri por assassinato

Thalysson Correa Soares, 25, foi preso após matar um homem identificado como Luciano de Souza Ferreira, 29, na noite dessa segunda-feira (12), por volta das 22h. O crime ocorreu na rua Francisco Miranda, bairro São Pedro, no município de Beruri (a 173 quilômetros de Manaus).

De acordo com a polícia, o suspeito efetuou três tiros na vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Após cometer o crime, Thalysson fugiu, mas a Polícia Militar realizou várias buscas pela área e conseguiu prendê-lo.

O suspeito estava em uma casa localizada no bairro Santa Luíza, no município. Com ele foi aprendida uma pistola calibre 9 mm, que teria sido usada no crime.

Conforme a polícia, o suspeito já havia sido preso no 21 de julho no município de Manacapuru (a 89 quilômetros da capital), por receptação e formação de quadrilha.

O suspeito foi levado para a 80ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Berurí, onde foi autuado por homicídio. Ele ficará na carceragem da delegacia do município a disposição da justiça.

Por equipe EM TEMPO Online