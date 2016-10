Homem é preso e adolescente apreendido quando tentavam assaltar ônibus no Distrito de Cacau Pirêra

Dois homens foram presos em Iranduba (distante 27 quilômetros da capital) por suspeita de assaltos a ônibus do transporte público que trafegam na região metropolitana de Manaus. Guilherme Wellen Mouro dos Santos e um adolescente foram presos dentro do ônibus da empresa Transcalina, na região do distrito de Cacau Pirêra.

A ação aconteceu por volta das 19h30 deste sábado (23). A polícia informou que os suspeitos foram presos por um policial que estava a paisana dentro do coletivo. Na ocasião, a dupla, armada com um revólver calibre 38, tentou render o motorista, o cobrador e os passageiros, mas foi surpreendida pela militar que conseguiu deter os infratores.

Uma guarnição da Companhia Interativa de Polícia Militar da região (CIPM) foi acionada por testemunhas para conduzir os suspeitos até a delegacia.

Segundo informações do cabo da PM, Monteiro, Guilherme apontou a arma na intenção de parar o coletivo, mas o policial conseguiu detê-lo sem que ele disparasse contra os passageiros.

A dupla foi encaminhada a sede 31ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), de Iranduba. Guilherme foi autuado pelo crime de roubo qualificado e porte ilegal de arma de fogo, além de corrupção de menor. O adolescente foi encaminhado à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), localizada no bairro Alvorada, Zona Oeste de Manaus, onde será submetido a medidas socioeducativas.

Portal EM TEMPO