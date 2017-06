Homem é preso e adolescente apreendido após furto em Fórum de Beruri

Homens foram presos após denúncia -Foto: Divulgação

Um homem identificado pela Polícia como Elton Corrêa Coelho, de 20 anos, foi detido no município de Beruri, a 246 Km de Manaus, suspeito de furto ao Fórum da cidade. A prisão ocorreu nesta terça-feira (20), por volta de 12h. De acordo com os policiais militares, eles chegaram até o suspeito, por meio de uma denúncia, que informava que Elton, acompanhado de um adolescente, teria realizado o furto no Fórum de Beruri, levando uma arma de fogo e drogas.

Após a denúncia, os policiais militares deslocaram-se até a Rua “D”, bairro da Liberdade, onde eles estariam. Ao chegarem ao local, efetuaram a detenção do acusado e também do menor E.C.C. (17), envolvido no furto. Com eles, foi encontrada a arma calibre 38 com uma munição intacta, uma capa de colete e as drogas.

Diante dos fatos, a dupla foi encaminhada à Delegacia do município para os procedimentos cabíveis.

Com informações da Assessoria