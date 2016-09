Homem é preso como autor e mandante de pelo menos três homicídios e tentativas em Manaus

Dariel Amorim Ribeiro, 23, foi apresentado na manhã desta terça-feira (20) na sede da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), suspeito de ser o autor e mandante de pelos menos três homicídios e duas tentativas de homicídios ocorridos em 2013 e 2014 em Manaus.

Dariel foi preso na manhã do último dia 8 de setembro, nas dependências do Hospital e Pronto Socorro Platão de Araújo, Zona Leste de Manaus, no momento em que estava sendo atendido após sofrer um acidente de trânsito, na avenida Max Teixeira, Zona Norte. No lugar, ele se identificou com Rodrigo, para despistar os policiais militares que estavam na unidade hospitalar.

O mandado de prisão preventiva em nome do suspeito pelos crimes ocorridos em 2013 foi expedido no dia 12 de dezembro do mesmo ano, pelo juiz da 3ª Vara do Tribunal do Júri, Mauro Moraes Antony. Já pelos homicídios de 2014 foi expedido no dia 24 de setembro de 2014, pelo juiz de direito da 2ª Vara do Tribunal do Júri, Anésio Rocha Pinheiro.

De acordo com o delegado Ivo Martins, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), no dia 10 novembro de 2013, Dariel matou Moises Maciel Ferreira e tentou matar Cleonice Vieira e João Francisco Cavalcante Rocha. Os crimes ocorreram no bairro da Paz, na Zona Oeste.

Na ocasião, Dariel estava com dois comparsas, o irmão dele, Fábio Amorim Teixeira, e Marcio André Paiva Rodrigues, que já estão presos. Dariel foi autor dos disparos que vitimou Moisés, e que deixou as outras duas pessoas feridas.

Em 2014, no dia 1º de setembro, também no bairro da Paz, Dariel mandou quatro homens que também já foram presos matar a dupla Mikael e Lourival. A polícia informou que todos os crimes têm relação com o tráfico de drogas.

Além destes crimes, ele está sendo investigado pela participação de mais dois homicídios que ocorreram também no bairro da Paz.

Dariel foi autuado por homicídio e tentativa de homicídio. Após os procedimentos, ele será levado para a Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal, no Centro da capital.

