Homem é preso com pistola de uso exclusivo da policia

Por volta das 2h da manhã desta quinta-feira (27), Bruno Tafarel Gonçalves Figueiredo, 34, foi preso com uma pistola 7.65 de uso exclusivo da polícia, além de munições e drogas. A prisão ocorreu no beco São Sebastião, no bairro Petrópolis, Zona Centro-Oeste de Manaus.

Policiais militares da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) estava realizando patrulhamento quando avistaram três homens em atitude suspeita. O trio fugiu na direção de um beco sem saída quando percebeu a aproximação dos policiais. Dois deles conseguiram pular um muro, porém Bruno ficou preso no quintal de uma casa. O dono do imóvel ficou assustado com a situação, abriu a porta e autorizou a entrada dos policiais que prenderam o suspeito.

Com Bruno Tafarel foi encontrada uma pistola 7.65, um carregador, sete munições Intactas, 57 Trouxinhas de Oxi, sete pinos de cocaína e R$ 10 em espécie.

O suspeito foi levado para 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP). Após os procedimentos na delegacia o suspeito deve ser encaminhado ao Fórum Henoch Reis, onde passará por uma audiência de custodia.

Mara Magalhães

EM TEMPO