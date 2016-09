Homem é preso com drogas e arma de fogo perto de escola, na Zona Leste

O operador de máquinas, Daniel Ferreira da Silva, 31, foi preso na manhã desta quinta-feira (8), por tráfico de drogas e porte ilegal de armas, na Rua H, terceira etapa do bairro São José, na Zona Leste de Manaus.

Através do disque-denúncia, a polícia foi informada que o suspeito estaria comercializando entorpecentes nas proximidades de uma escola municipal próxima onde foi preso. Após a prisão em flagrante, Daniel foi levado à Delegacia Geral e apresentado na tarde desta quinta (8) durante coletiva de imprensa.

Conforme informações cedidas pelo delegado Henrique Brasil, coordenador da ação e do projeto ‘Caravana da Cidadania nas Escolas e Comunidades’, idealizado e mantido pelo delegado geral Francisco Sobrinho, o homem estava sendo investigado há cerca de uma semana.

“A denúncia informava que, além de vender drogas próximo de uma escola, ele também andava pela localidade com uma arma de fogo. Montamos campana em frente ao local apontado na denúncia e, durante as diligências, visualizamos Daniel. No momento em que o realizamos a abordagem, encontramos dentro da mochila dele, 60 trouxinhas de maconha e 200 gramas de cocaína”, declarou o coordenador da ação.

Segundo a autoridade policial, além das drogas, também foi encontrado na mochila de Daniel, um revólver calibre 38 com duas munições intactas, uma balança de precisão, três celulares e materiais para embalo das drogas. O homem, que já tem passagem pela polícia por tráfico de drogas, cometido no ano de 2011, trabalhava como operador de máquinas em uma empresa no Distrito Industrial, zona Sul da cidade, e estava desempregado há um mês.

“Daniel declarou, em depoimento, que no mês passado ficou desempregado e, por esta razão, resolveu retornar para a prática ilícita de venda de entorpecentes. Ele disse ainda que utilizava a arma de fogo apreendida com ele para a própria proteção”, concluiu Brasil.

Daniel foi conduzido ao 9º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Após a realização dos procedimentos cabíveis na unidade policial, ele será encaminhado à Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa, onde irá permanecer à disposição da Justiça.

Sobre o projeto

Idealizado e implantado pelo delegado-geral, Francisco Sobrinho, o projeto “Caravana da Cidadania nas Escolas e Comunidades” tem por objetivo propiciar condições de apoio para que os gestores das escolas da rede pública possam refletir, discutir e desenvolver ações que possibilitem a redução da violência e dos índices de tráfico e consumo de drogas no contexto escolar e comunitário.

As atividades em torno do projeto foram retomadas em julho deste ano e estão contemplando, neste primeiro momento, escolas públicas localizadas na Zona Leste da cidade, onde estão acontecendo, diariamente, palestras ministradas pela autoridade policial, direcionadas aos gestores, funcionários dos colégios, estudantes e pais dos alunos.

