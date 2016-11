Homem é preso com droga avaliada em R$ 500 mil; substâncias teriam como destino o município de Manacapuru

Marcelo Dias Silva, 36, foi apresentado à imprensa na manhã desta terça-feira (8), por volta das 9h30, na sede da Delegacia Geral, bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste de Manaus. Ele foi preso em flagrante por envolvimento com a comercialização de drogas no município de Manacapuru (distante 68 quilômetros da capital).

O homem foi interceptado na noite desta segunda-feira (7), por volta das 20h30, em via pública, enquanto trafegava em um veículo modelo HB20, de cor cinza e placa PWW-4165, pela rua São Paulo, bairro São José, Distrito de Cacau Pirêra, localizado no município de Iranduba (distante 27 quilômetros da capital).

De acordo com a Polícia Civil, o homem foi preso após denúncia anônima informando que ele era responsável por realizar o transporte de substâncias entorpecentes para um outro homem, ainda não identificado, apontado pela polícia como receptador da mercadoria.

O diretor do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), delegado Juan Valério, explicou que a ação policial teve, durante um mês de investigações, bons resultados. “Toda essa droga é oriunda do município de Tabatinga. O Marcelo era responsável apenas por transportar a droga. Em depoimento, ele disse que receberia R$ 20 mil para fazer esse transporte para Manaus. Conseguimos apreender 100 quilos, entre maconha comum e do tipo ‘skunk’, avaliados em R$ 500 mil”, explicou.

Durante revista, foram apreendidos, ainda, o veículo que o infrator estava utilizando para transportar a droga até o destino final, em Manacapuru. O diretor adjunto do DRCO, delegado Guilherme Torres, informou que as investigações em torno do caso irão continuar com o intuído de identificar os outros envolvidos na prática criminosa.

Marcelo foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, ele será encaminhado para o Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde ficará à disposição da Justiça.

Portal EM TEMPO