Homem é preso com cúmplices após matar padrasto em Itamarati

O adolescente e mais três suspeitos foram presos pelo crime – Divulgação

Um homem identificado como Giovane Nicolau de Feitosa, de 21 anos, foi preso, na última de terça-feira (27), suspeito de matar à facadas e à pauladas, o próprio padrasto, no município de Itamarati (a 988 km de Manaus).

Além de Giovane, foram presos Raimundo Messias Pereira da Silva, de 20 anos e Emivaldo de Lima São Bento, de 22 anos. Ambos também são suspeitos de participação no crime. Um adolescente foi apreendido.

De acordo com o sargento da Polícia Militar, Alberto de Moura, o crime ocorreu no Centro da cidade, nas proximidades de uma serraria. O quarteto estava bebendo com a vítima, identificado como Leandro de Freitas Farias, de 23 anos, em um bar. Ao saírem do local, começaram uma discussão.

Suspeita de veneno na bebida

Os suspeitos relataram à polícia que a briga começou, após desconfiarem que a Leandro havia colocado veneno nas bebidas deles. Durante a discussão, os suspeitos deram pauladas na cabeça de Leonardo e o esfaquearam. Leandro não resistiu aos ferimentos e morreu.

Os suspeitos foram presos logo após o crime. Eles foram levados para o a Delegado Interativa de Polícia (DIP), do município, onde ficarão à disposição da justiça.

Mara Magalhães

EM TEMPO

