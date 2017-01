Homem é preso com armas e munições de grosso calibre

João Anderson Paulino de Carvalho, 20, foi preso por policiais militares da Força Tática, com armas e munições de grosso calibre. A prisão ocorreu ontem (16), na avenida Tefé, Zona Sul de Manaus.

Os PM’s estavam realizando patrulhamento de rotina pela área quando avistou João Anderson saindo de um beco em atitude suspeita. O rapaz foi abordado e com ele foi encontrado um revólver calibre 22 com numeração raspada e três munições do mesmo calibre.

Durante a prisão, o suspeito informou que estava dormindo em uma casa no referido beco. A equipe resolveu realizar uma busca na residência. No local, foi encontrada dentro de uma mochila uma submetralhadora calibre 9mm com numeração raspada, um carregador e oito munições do mesmo calibre, uma pistola calibre ponto 40, um carregador e 11 munições também de calibre 40.

João Anderson foi levado para o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram realizados os cabíveis.

