Homem é preso com armas e droga na Cidade Nova

Luan dos Santos Martins, 21, foi preso, no fim da tarde desta terça-feira (31), por volta das 17h30, com droga e armas na residência onde morava, situada no bairro Cidade Nova, Zona Norte.

De acordo com policiais da Rocam, o rapaz foi preso após uma denúncia anônima, recebida por meio do WhatApp da equipe. No conteúdo, os denunciantes informaram as características do suspeito, o modus operandi e o endereço da casa de Luan, que localizada no loteamento Vitória, núcleo 16.

Ao chegar no local da denúncia, após revista no imóvel, os policiais apreenderam uma porção de 300 gramas de maconha, 126 trouxinhas de maconha e três armas de fogo, sendo um revólver calibre 38; com três munições intactas; uma arma de fogo caseira calibre 12; com cinco munições; e uma bareta calibre 765. No local foram apreendidos ainda uma balança de precisão e duas máscaras faciais de malha de lã, conhecidas como “balaclavas”.

O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido até à sede do 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), central de flagrantes da Zona Norte, onde é autuado por tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo. Ele será encaminhado para o Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM).

Isac Sharlon

EM TEMPO