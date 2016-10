Homem é preso com armas de fogo no porto de Maraã

Antônio Lopes da Silvam, 53, foi preso na manhã desta quinta-feira (13), no porto do município de Maraã (a 634 quilômetros de Manaus), por posse de armas de fogo.

A equipe do 3º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foi até o local após denúncias de que o suspeito estaria um flutuante. Ao ser avistado, Antônio ainda tentou fugir, mas foi impedido pela polícia.

De acordo com BPM, Antônio alegou que viajava de canoa no rio Purus e estava, segundo ele, à procura de um filho que havia desaparecido supostamente há mais de um ano. O homem recebeu voz de prisão e foi apresentado à delegacia local para os procedimentos legais da autoridade judiciária.

A equipe policial apreendeu com o infrator uma espingarda calibre 20, com dois cartuchos intactos; uma faca; um revólver calibre 38, com sete munições intactas; um motor de popa tipo rabeta; uma canoa de madeira, além de uma quantia em dinheiro de R$ 997.

Com informações da assessoria