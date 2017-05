Homem é preso com 79 trouxinhas de maconha na Zona Leste

Maik Willian de Queiroz Coelho, 35, foi preso com 79 trouxinhas de maconha no beco do Baiano, no bairro Zumbi dos Palmares, Zona Leste de Manaus. O fato aconteceu na tarde desta quarta-feira (3), mas só foi divulgado à imprensa nesta quinta-feira (4).

De acordo com o delegado Cristiano Castilho, titular do 9º Distrito Integrado de Polícia (DIP), os policiais civis chegaram até o infrator após receberem denúncia informando a comercialização de entorpecentes em via pública, naquela região da cidade. Em seguida eles foram até o lugar indicado e encontraram Maik em atitude suspeita.

“Ficamos observando Maik e no momento adequado nós o abordamos. Durante revista encontramos em posse do infrator 79 trouxinhas de maconha. Ele se recusou a informar onde havia adquirido a substância ilícita, mas, durante depoimento, argumentou que estava vendendo drogas há três semanas”, explicou a autoridade policial.

Maik foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Após os procedimentos cabíveis na unidade policial, ele será levado para audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, bairro São Francisco, na Zona Sul da cidade.

Com informações da assessoria