Homem é preso com 41 trouxinhas de maconha no Tancredo Neves

Lucas Lobo Moraes, 22, foi preso nesta segunda-feira (6), na rua Santa Fé, bairro Tancredo Neves, Zona Leste, por tráfico de drogas. O fato ocorreu após denúncia anônima de que o infrator estava comercializando entorpecentes na área.

Segundo o delegado titular do 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Christiano Castilho, uma equipe policial abordou Lucas em via pública. Durante a abordagem, os policiais encontraram com o infrator 41 pequenas porções de substâncias ilícitas, com o aspecto de maconha, armazenadas em papel alumínio, além de R$ 16 em espécie.

Lucas foi conduzido ao 14° DIP e autuado em flagrante por tráfico de drogas. Após os procedimentos cabíveis será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde irá permanecer à disposição da justiça.

Com informações da assessoria