Homem é preso com 4 quilos de drogas em barreira na AM-010, quando seguia para Boa Vista

Geyson Silva de Souza, 30, foi apresentado nesta quarta-feira (21), na sede da Delegacia Geral, na Zona Centro-Oeste. Ele foi preso na noite dessa terça-feira (20), em uma barreira policial da rodovia estadual AM-010, com quatro quilos de drogas, entre cocaína e maconha, dentro de um ônibus que tinha como destino à cidade de Boa Vista (RR).

A prisão do suspeito faz parte da operação ‘Centro-Sul contra o tráfico 2’, deflagrada pela 5ª Seccional Centro-Sul e 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP), com apoio da delegada titular do 22° DIP, Andreia Rego, participação de servidores lotados no 22° e 12º DIPs e de um cão farejador.

De acordo com o coordenador titular da 5ª Seccional Centro-Sul, Virgílio Mendonça, o objetivo da ação é combater o tráfico de drogas, de armas e prevenir roubos em transportes coletivos interestaduais e internacionais, que fazem o trajeto Manaus – Boa Vista – Venezuela.

Conforme o delegado, o trabalho foi deflagrado com base em denúncias feitas por populares, indicando que essa rota estava sendo utilizada para o transporte de drogas e armas.

“A verificação dos ônibus não foi realizada nas dependências da rodoviária da capital para não atrapalhar o fluxo de veículos na naquela área. Montamos a fiscalização em um ponto da barreira policial para a vistoria em cerca de dez ônibus de distintas empresas, que saíram da rodoviária com destino a Boa Vista e Venezuela”, explicou Virgílio.

O delegado disse ainda que durante a revista no ônibus um cão farejador identificou uma bagagem suspeita, no bagageiro do coletivo. “Nós pedimos ao motorista que localizasse a pessoa que transportava a mala e ao abrirmos o objeto e encontramos os quatro quilos de drogas”, concluiu.

Em depoimento, Geyson alegou que recebeu a mala de uma pessoa desconhecida, no interior da rodoviária de Manaus, que pediu para ele entregar a encomenda a um desconhecido e, em troca, receberia R$ 500 pelo serviço. O homem também ressaltou que estava indo para uma entrevista de emprego em Boa Vista.

Geyson foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Após os procedimentos cabíveis na unidade policial ele será conduzido à Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa, no Centro da cidade, onde irá permanecer à disposição da Justiça.

Com informações da assessoria