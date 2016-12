Homem é preso com 39 trouxinhas de oxi no Cidade de Deus

Alcinei Nogueira de Souza, 36, mais conhecido como ‘Nei’, foi preso na terça-feira (13), na rua Acapaza, antiga Codajás, na comunidade Alfredo Nascimento, bairro Cidade de Deus, Zona Norte, por envolvimento com o tráfico de drogas. A ação foi realizada após denúncias anônimas de que alguns indivíduos estariam comercializando entorpecentes naquela área.

De acordo com o delegado titular do 13º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Jander Mafra, a equipe policial foi para o lugar indicado e revistou as pessoas que estavam na área. Na ocasião, observaram Nei entrar na casa onde morava, na tentativa de fugir da revista. Os policiais seguiram o infrator e encontram no local 39 trouxinhas de oxi.

Segundo a autoridade policial, o infrator confessou que vendia drogas na região e por esta razão foi conduzido ao 13º DIP. Em consulta no Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp), a equipe confirmou que o suspeito já tinha outras duas passagens por tráfico de drogas, uma em agosto e outra em outubro de 2015.

Nei foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e após os procedimentos necessários vai ser encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM).

Portal EM TEMPO

Com informações da assessoria