Homem é preso com 330 Kg de drogas em Manaus

Droga estava na casa de suspeito – Divulgação

Policiais do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), da Polícia Civil do Amazonas, apreenderam 330 quilos de drogas na noite desta sexta-feira (30) no bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus. Um homem identificado como Breno Rafael Castro da Silva, 30, foi preso na ação.

Leia também: Rocam e Denarc prendem trio que fazia ‘delivery de drogas’ em área nobre

Ao todo, 325 quilos de maconha do tipo Skunk, e outros 5 quilos de cocaína foram encontradas na casa de Breno. Os policiais chegaram ao local após receberem denúncias anônimas informando que, na casa, havia grande quantidade de drogas. A prisão ocorreu por volta da meia-noite, quando o suspeito chegou à residência.

A Polícia Civil convocou uma coletiva de imprensa para contar os detalhes da ação. Breno Rafael será autuado por tráfico de drogas e, após finalizados os procedimentos de polícia judiciária, ficará à disposição da Justiça.

Raphael Sampaio

EM TEMPO

Leia mais: Suspeito de tráfico é pego com 30 quilos de maconha em supermercado

Leia mais: Denarc apreende 60 kg de maconha em barco no porto de Manaus

Leia mais: Em 4 meses, apreensões de drogas superam 2016