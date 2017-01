Homem é preso com 226 pacotes de droga na Cidade Nova

Na manhã desta quinta-feira (26), por volta das 10h, a equipe do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), da Polícia Civil do Amazonas, prendeu o autônomo Eiderlan Corrêa Lima com 226 pacotes de droga. O autônomo estava na rua 21 do conjunto Galileia, bairro Cidade Nova, Zona Norte da capital.

De acordo com a delegada Tamara Albano, a comprovação de que Eiderlan estaria armazenando e realizando a distribuição de drogas na Zona Norte veio após investigações minuciosas da equipe.

“As investigações duram cerca de três dias. No interior da casa, foram encontradas sacolas com 166 pacotes de pasta base de cocaína, 60 tabletes de maconha tipo skunk e uma balança de precisão. Além de um veículo, de placas JXG 1917”, disse Tamara.

Eiderlan foi flagranteado por tráfico de drogas e está à disposição da Justiça.

Bárbara Costa

EM TEMPO