Homem é preso com 20 kg de maconha avaliados em R$ 140 mil

Cleutoney Medeiros Nascimento, 20, foi apresentado neste domingo (30), na sede da Delegacia Geral na Zona Centro-Oeste de Manaus. O suspeito foi autuado por tráfico de drogas, após ser encontrado com 20 quilos de maconha do tipo skunk, avaliados em R$ 140 mil.

De acordo com o diretor do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), delegado Paulo Mavignier, Cleutoney foi preso neste sábado (29), no momento em que desembarcou no porto privativo de Manaus, situado no Centro da capital.

O suspeito foi abordado em uma embarcação vinda do município de Santo Antônio do Iça, (distante a 881 KM da capital). Conforme Mavignier, as equipes do departamento receberam delações feitas ao disque-denúncia do Denarc (92) 99415-0129, informando que Cleutoney, e um homem identificado apenas como “Abel”, que não foi encontrado pela polícia, iria chegar à capital com uma quantidade de entorpecentes.

“Após recebermos as informações, as equipes do Denarc e Seai se deslocaram ao porto e iniciaram as buscas na embarcação identificando um dos suspeitos, o Cleutoney, que estava com uma mala. Na abordagem, o jovem confessou que, ele e o parceiro, estavam transportando drogas. Na mala foram encontrados 20 tabletes de substância ilícita. O comparsa do jovem, ao perceber a chegada da polícia, conseguiu se evadir do local. Os policiais ainda fizeram buscas ao redor do porto, mas não conseguiram localizá-lo”, disse Paulo Mavignier.

Cleutoney foi conduzido ao Denarc. Em depoimento o jovem informou que ele e o comparsa iriam receber R$ 5 mil, cada um, pelo transporte das drogas. O suspeito relatou que já tinha transportado droga outras vezes de Tabatinga (distante a 1.108 KM), para Santo Antônio do Iça, e de Tabatinga para o município de Tonantins (distante a 865 KM de Manaus).

O suspeito informou, ainda, que a droga apreendida com ele foi embarcada pelo comparsa em Tonantins. Cleutoney já foi preso por tráfico de drogas no município de Santo Antônio do Iça.

Paulo Mavignier ressaltou que o comparsa de Cleutoney já foi devidamente qualificado. A autoridade policial irá representar pela prisão preventiva de “Abel” no decorrer do Inquérito Policial (IP). O jovem foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Ao término dos procedimentos cabíveis no departamento, ele foi encaminhado para Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, zona Sul da capital.

