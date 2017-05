Homem é preso com 191 trouxinhas de oxi e pedra de cocaína no Alvorada

Um homem identificado como André Robson Mendonça Coelho, 24, foi preso na manhã desta quarta-feira, dia 17, por volta das 11h, pela equipe de investigação do 10º Distrito Integrado de Polícia (DIP), por tráfico de drogas. O fato aconteceu na casa onde o infrator morava, localizada na Rua Dez do bairro Alvorada, zona Centro-Oeste da capital.

De acordo com o delegado titular do 10º DIP, Danilo Bacarin, os policiais civis chegaram até o suspeito , após levantamento de inteligência policial. No local foi constatado que André vendia drogas no bairro Alvorada.

“O jovem nos recebeu e permitiu a entrada no imóvel. Durante revista, encontramos 191 trouxinhas de oxi e uma pedra média de cocaína, enterradas no quintal ”, explicou Bacarin.

O delegado ressaltou, ainda, que durante depoimento André relatou que as drogas armazenadas no terreno da casa pertenciam a um primo dele, e que ele não iria ganhar benefício algum por esconder os entorpecentes no local.

Na delegacia o jovem foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Após os procedimentos na unidade policial, André será levado para Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, situado no bairro São Francisco, zona Sul.

Com informações da assessoria