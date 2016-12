Homem é preso com 100 kg de maconha avaliados em R$ 600 mil

Um homem identificado como Glacinei Caldas de Souza, 49, foi preso nesta sexta-feira (30) com 100 quilos de maconha do tipo skunk. Os entorpecentes, avaliados em R$ 600 mil, foram apreendidos em uma ação conjunta do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), com o apoio de integrantes do Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (Fera) e servidores que atuam na Secretaria-Executiva-Adjunta de Inteligência (Seai) da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas (SSP-AM).

De acordo com a diretora adjunta do Denarc, delegada Tamara Albano, o homem foi preso por volta das 10h30, na casa onde morava, localizada na rua 17 da comunidade União da Vitória, bairro Tarumã-Açu, Zona Oeste da capital. A delegada destacou que Glacinei estava sendo monitorado pela polícia há cerca de 15 dias.

Ao longo da coletiva de imprensa a autoridade policial explicou que na manhã de hoje, após o recebimento de denúncias anônimas, informando que o homem iria transportar uma quantidade significativa de droga, as equipes deram início às diligências. Albano destacou que os policiais visualizaram quando o infrator chegou na casa onde morava e resolveram fazer a abordagem.

“No momento em que o abordamos Glacinei revelou que a mercadoria ilícita estava na residência dele. Durante revista realizada no imóvel encontramos, em um quarto de criança, 100 tabletes de maconha do tipo skunk, totalizando, 100 quilos da substância ilícita, avaliados em R$ 600 mil”, explicou Tamara Albano.

Durante depoimento, Glacinei argumentou que a droga seria distribuída na capital nesta sexta-feira. Em consulta ao Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp) os policiais descobriram que o homem já tinha passagem pela Polícia Federal por tráfico de drogas.

Glacinei foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, crime previsto no Artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Ao término dos procedimentos cabíveis, o homem será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde irá permanecer à disposição da Justiça.

Com informações da assessoria