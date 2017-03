Homem é preso com 1 kg de maconha em Urucurituba

Madson Pereira Correia, 25, foi preso em flagrante, nesta quinta-feira (23), por tráfico de drogas em Urucurituba (município distante 207 km de Manaus). A polícia localizou o infrator após denúncia anônima e com ele foi apreendido cerca de 1 kg de maconha. A ação policial foi realizada por PMs que atuam naquela região.

De acordo com o delegado Mário Melo, titular da 41ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), onde Madson foi autuado, o fato ocorreu na estrada do Arrozal, em Urucurituba. Mário Melo ressaltou que as equipes policiais estavam monitorando Madson há, aproximadamente, três meses após o recebimento de denúncias informando que o infrator estaria transportando entorpecentes que seriam comercializados em Urucurituba.

“Alertamos todas os policiais que atuam no município sobre o caso. A abordagem ao infrator foi feita por policiais militares em via pública. Durante revista foi encontrado em posse de Madson cerca de um quilo de maconha. Os policiais então o trouxeram até a delegacia, onde realizamos os procedimentos cabíveis”, explicou o delegado.

Mário Melo enfatizou que substâncias ilícitas estão sendo cultivadas em comunidades rurais daquele município e depois levadas para a área urbana de Urucurituba, onde são comercializadas. A autoridade policial destacou que essa interação das polícias no interior tem sido bastante positiva no sentido de reprimir crimes como tráfico de drogas, por exemplo.

Na delegacia Madson foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Ele irá permanecer na carceragem da unidade policial, à disposição da Justiça.

Com informações da assessoria