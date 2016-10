Homem é preso após vender falsas passagens aéreas em rede social

A equipe de investigação do 29° Distrito Integrado de Polícia (DIP) prendeu, na manhã desta segunda-feira (10), Maxwell Bastos Feijão, 29, denunciado por vender passagens áreas falsas na capital. O suspeito anunciava as passagens com preços menores que no mercado na internet.

De acordo com a delegada titular da unidade policial, Kelene Passos, o homem foi denunciado após enganar oito vítimas. Ele utilizava uma conta pessoal, em uma rede social, para anunciar as passagens e as vendia às vítimas, que efetuavam o pagamento via depósito, em conta pessoal do infrator, ou pessoalmente, na residência dele, localizada no bairro Mauazinho, zona Leste da cidade. Ao chegarem ao aeroporto para realizar o check-in, as vítimas eram informadas que o localizador fornecido pelo vendedor era inválido.

Segundo a delegada, o infrator foi interceptado em uma marmoraria localizada na Rua Rio Purus, Conjunto Vieiralves, bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul da cidade, onde ele trabalhava. Maxwell foi preso pela equipe do 29° DIP após um grupo formado por oito pessoas formalizar a ocorrência na unidade.

Kelene Passos ressaltou que as vítimas tentaram contato com o vendedor, mas ele não atendia as ligações. Todas tiveram as viagens programadas frustradas e não foram ressarcidas. O infrator foi conduzido pela equipe de investigação ao prédio do 29° DIP, onde foi indiciado por estelionato e irá responder ao processo em liberdade.

A delegada solicita a todas as pessoas que tenham sido vítimas de Maxwell que procurem a delegacia mais próxima para que as providências cabíveis sejam tomadas.

Com informações da assessoria