Homem é preso após tentar matar irmão na Zona Leste

Luis Alberto Cavalcante, 62, foi preso após esfaquear o próprio irmão, identificado apenas como Ozaias. O crime aconteceu por volta das 21h15, desta segunda (3), na rua Terra Nova, bairro São José 1, Zona Leste de Manaus.

De acordo com informações da Policia Civil, os irmãos iniciaram uma discussão, tendo como suposta motivação a partilha de uma herança.

No momento da discussão, Luis teria ido buscar uma faca e, logo depois, desferiu um golpe em Ozaias, atingindo-o na região do abdômen.

Ozaias foi socorrido por vizinhos e levado ao Pronto Socorro João Lúcio, onde permanece internado.

Policiais da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) fizeram a prisão de Luis Alberto no momento em que ele aguardava o socorro do irmão. O suspeito foi apresentado no 9º Distrito Integrado de Polícia (DIP), mas a faca usada na ação não foi encontrada.

Luis foi autuado em flagrante por homicídio tentado e, após os procedimentos cabíveis no 9º DIP, ele deve ser encaminhado para Audiência de Custódia.

EM TEMPO