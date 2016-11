Homem é preso após tentar matar a facadas feirante no Armando Mendes

Nezinho Viana Ribeiro, 33, foi preso na noite desta segunda-feira (21), por volta das 21h, após tentar a matar a facadas o feirante Deyverson da Silva Gonçalves, 36, durante uma briga, na rua Mutuzinho, bairro Armando Mendes, Zona Leste de Manaus.

De acordo com informações do delegado titular do 25º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Eduardo Paixão, o feirante e o suspeito seriam colegas de trabalho e em uma discussão, em via pública, acabaram se desentendendo. A vítima teria empurrado Nezinho, que ficou revoltado e avançou contra Deyverson com uma faca, desferindo dois golpes no homem.

Após o ocorrido, populares ligaram para polícia informando o que havia acontecido. Os policiais chegaram ao local, onde encontraram a vítima gravemente ferida e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). As pessoas que estavam no local indicaram que Nezinho teria ido para casa após o ato.

Os policias foram até a residência do suspeito, situada no beco Philco, comunidade da Sharp, no mesmo bairro e prenderam Nezinho. Ele confessou o crime e foi espontaneamente até a delegacia.

Na delegacia, Nezinho foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio e será encaminhado à Cadeia Pública. A vítima encontra-se em estado grave no Hospital Pronto-Socorro Platão Bezerra de Araújo, na Zona Leste.

Portal EM TEMPO