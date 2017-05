Homem é preso após tentar estuprar criança no Educandos

Um homem, conhecido como “Bodó”, foi preso nesta quinta-feira (25) por policiais militares da 2ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), por tentativa de estupro contra uma criança. O crime ocorreu no bairro Educandos, na Zona Sul da capital.

De acordo com as informações dos policiais, a equipe foi solicitada por pessoas nas proximidades da Feira da Panair, que informaram que um homem teria tentado praticar um estupro contra uma menina de 11 anos.

Segundo a irmã e responsável pela menina, ambas de identidade preservada, o fato teria ocorrido durante a madrugada na residência da família, localizada no Beco Vista Alegre, no bairro Educandos.

O suspeito foi pego pela irmã no momento em que tirava as roupas da criança, que dormia. A intenção era de abusá-la, mas após isso, ele se evadiu do local.

De posse das características do homem, identificado posteriormente como José Hilton Costa da Silva, ele foi encontrado em uma residência, onde recebeu voz de prisão. Ele foi preso por tentativa de estupro. Ele foi conduzido e apresentado no 2º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.

