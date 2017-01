Homem é preso após série de assaltos no Nova Cidade

Romano Firmino Bastos, 18, foi preso na noite desta segunda-feira (30), na rua Acapulco, bairro Nova Cidade, Zona Norte. O suspeito estava em uma bicicleta cometendo uma série de assaltos na região junto com um outro comparsa não identificado e que, durante a perseguição, conseguiu fugir dos policiais.

Por volta das 22h, policias militares da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados pelo Centro de Comunicação da Polícia Militar (Cecopom) de que os indivíduos estavam cometendo arrastão na comunidade Raio de Sol, próximo ao Nova Cidade.

Os policiais realizaram patrulhamento na área e conseguiram localizar os suspeitos nas proximidades da avenida Nepal, depois da denúncia de moradores.

A dupla abandonou a bicicleta e fugiu a pé do local. De acordo com a polícia os suspeitos ainda fizeram disparos em via pública.

Durante a perseguição, a equipe policial conseguiu deter Romano e com ele foi encontrado uma pistola marca Taurus, modelo Beretta 776, calibre 22, com quatro munições intactas.

Romano foi autuado por roubo e porte ilegal de arma de fogo e encaminhado ao 15º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

