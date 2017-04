Homem é preso após roubar policial da Rocam na Zona Leste

Um homem, identificado como Douglas de Souza Ortis, 25, foi preso, na noite desta segunda-feira (24), após assaltar uma cabo da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM), lotada na Rocam. O crime aconteceu por volta das 19h30, na rua 12, conjunto Castanheiras, Bairro Zumbi dos Palmares, Zona Leste de Manaus.

Segundo informações da polícia, a vítima estava saindo de casa no momento em que foi abordada pelo criminoso. Na ocasião, Douglas utilizou uma faca para ameaçar e intimidar a PM. O objetivo era roubar a bolsa dela, onde estavam vários pertences pessoais, como celular, documentos pessoais, cartões de crédito e dinheiro. Em depoimento, a vítima relatou que ainda tentou reagir a ação do criminoso para evitar que os objetos fossem levados, porém o assaltante conseguiu fugir para uma região de mata.

O nome da vítima, por questões de segurança, foi mantido em sigilo. A cabo da Rocam solicitou apoio de uma viatura policial da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) que, após patrulhamento na área, localizou Douglas na rua 2, naquela mesma região. O infrator confessou a autoria do crime e revelou que parte dos objetos foi trocado por entorpecentes em uma ‘boca de fumo’, situada na rua São Marcos. Na ocasião, o infrator revelou as características do homem que havia negociado os objetos.

Ao chegar no local, os PMs revistaram o imóvel e pessoas no local, mas não conseguiram localizar o suposto homem que estaria com os objetos roubados. No entanto, os policiais recuperaram alguns documentos, entre eles, a identidade militar da policial.

Douglas foi conduzido à sede do 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), central de flagrantes da área, onde o caso foi registrado.

Isac Sharlon

EM TEMPO