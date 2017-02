Homem é preso após roubar ônibus da linha 560 na Zona Norte

A equipe de investigação do 13º Distrito Integrado de Polícia (DIP), prendeu em flagrante, na manhã de segunda-feira (6) por volta das 11h30, no bairro Cidade de Deus, Zona Norte, Lucas de Lima Guimarães, 22, conhecido como ‘Café’, após roubar o coletivo da linha 560.

Lucas foi apresentado na manhã desta terça-feira (7), durante coletiva de imprensa realizada às 9h30, no prédio da Delegacia Geral, Zona Centro-Oeste da cidade.

De acordo com o delegado Jander Mafra, a prisão ocorreu em via pública, na Avenida Nossa Senhora da Conceição, zona Norte, após o motorista e a cobradora do coletivo acionarem a polícia.

“Uma equipe do 13º DIP trafegava pela via no momento em que foi informada sobre o crime. Lucas tinha acabado de subtrair a renda do coletivo, R$ 200 em espécie. Testemunhas apontaram Lucas como autor do roubo e disseram que ele chegou a ameaçar as pessoas de morte. Na ocasião, ele fingiu estar armado”, explicou Jander Mafra.

Conforme a autoridade policial, ‘Café’ já havia sido condenado em outubro de 2016 a sete anos e onze meses pelo mesmo crime, praticado à mesma linha de ônibus, mas obteve na Justiça o direito de responder em liberdade. A sentença ocorreu em dezembro de 2016 e foi expedida pela juíza Margareth Rose Cruz Hoagen, da 4ª Vara Criminal.

“O primeiro delito foi cometido em 14 de outubro de 2016. Na época ele foi condenado também por corrupção de menores, porque praticou o crime na companhia de um adolescente. Trata-se de um reincidente”, argumentou Mafra.

Lucas foi autuado em flagrante por roubo. Ao término dos procedimentos cabíveis na delegacia ele será submetido à Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, Zona Sul da capital.

Com informações da assessoria